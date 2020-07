Animais carbonizados em abrigo a arder na serra da Agrela

Ana Correia Costa Hoje às 01:55 Facebook

Um abrigo que acolhe inúmeros animais, situado na serra da Agrela, em Santo Tirso, está a arder e vários cães e gatos já morreram carbonizados.

A denúncia foi feita ao JN por uma voluntária de uma associação de proteção animal, que, juntamente com outros voluntários, tenta convencer as proprietárias do espaço a aceitar ajuda, para que os animais possam ser resgatados.

"Há cães carbonizados, mas há cães que podem estar vivos e queimados", relata Cláudia Carvalho, referindo que as proprietárias do terreno "não deixam entrar nem tirar os animais".

"Chamamos bombeiros e GNR. Os bombeiros disseram que não têm carros para vir para cá, e a GNR está à porta, mas não nos deixa entrar porque diz que é propriedade privada. A GNR está a identificar-nos", explica a voluntária.

No local encontram-se também elementos do partido PAN - Pessoas, Animais e Natureza.