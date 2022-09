Bares de Santo Tirso ajudam professor que sofreu aneurisma nos EUA

Para ajudar Luís Miguel Cardoso, um professor que sofreu um aneurisma nos Estados Unidos, todos os bares do Largo Coronel Baptista Coelho, no centro de Santo Tirso, resolveram unir-se e doar o valor da venda de alguns produtos.

A iniciativa, que foi batizada de "Passa no bar", arrancou às 17 horas deste sábado e estende-se até às 2 horas de domingo. Pretende-se "envolver a cidade e toda a comunidade local, dinamizando-a para a causa", refere ao JN Ricardo Santos, um amigo de Luís Miguel que tem coordenado os eventos solidários e que apela à participação de todos.

Nos bares vão também ser vendidas rifas para o sorteio de um cabaz de prémios (entre outros, haverá, por exemplo, um passeio de lancha no rio Douro e um jogo de paintball). As rifas estão também à venda no Ginásio Clube de Santo Tirso, durante o torneio sénior de voleibol que está a decorrer até domingo. O sorteio vai realizar-se às 17 horas de domingo, no pavilhão do Ginásio.

Luís Miguel Cardoso, de 53 anos, sofreu um aneurisma cerebral nos Estados Unidos, durante as férias, e a despesa com os tratamentos no hospital atingiu os 150 mil euros, uma fatura que a família não tem como pagar. O professor de Educação Física, que é natural de Santo Tirso, teve de ser tratado de urgência num hospital central em Nova Iorque, onde foi submetido a duas cirurgias e esteve internado entre o final de agosto e o passado dia 8.

Sem meios para fazer face à astronómica fatura do hospital, a família lançou uma campanha solidária através da página de Facebook "Vamos ajudar o Luís Miguel". Já foram angariados cerca de 95 mil euros, que, somados aos 30 mil do seguro de viagem, fazem com que a verba em falta - e para a qual ainda é preciso ajuda - seja agora de 25 mil euros. Os donativos podem ser feitos para a conta com o IBAN PT50003507320005378990092.