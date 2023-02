Discoteca Pedra do Couto está à venda

JN 24 Fevereiro 2023 às 16:37 Facebook

Twitter

Partilhar

A discoteca Pedra do Couto, em Santo Tirso, está à venda. O imóvel foi colocado no site das Finanças para venda sob o regime de leilão eletrónico com o valor base de 706 mil euros. Os proprietários dizem que o "encerramento é pura ficção mediática".

Não obstante o anúncio nas Finanças, a discoteca vai continuar a funcionar. Houve festa no Carnaval e há programa para o fim de semana. Ao JN, os responsáveis pela Pedra do Couto explicaram que o processo decorre de uma dívida antiga às Finanças, que contestaram em tribunal. Garantem, contudo, que a discoteca "não vai ser vendida", continuando na posse dos atuais donos, que abriram o espaço há cerca de quatro décadas.

"Se, de forma jurídica, não conseguirmos interromper esta dívida e chegar a acordo, vamos pagar o que estão a pedir dentro dos prazos legais. Mas uma coisa é certa: a Pedra do Couto vai continuar aberta e não vamos vendê-la", asseguram os proprietários, explicando que estão a "tentar contestar os juros" cobrados pelas Finanças, ao longo dos 15 anos que dura o processo.

PUB

A dívida ao Fisco resulta de um processo instaurado em 2007, quando a Autoridade Tributária alegou ter detetado "diferenças nos valores de faturação". Os proprietários contestaram em tribunal mas perderam, e as Finanças anunciaram, no site, o leilão do imóvel, cuja abertura a propostas tem início em maio.

Comunicado dos proprietários

No seguimento do leilão anunciado pelas Finanças, os proprietários emitiram um comunicado, a fazer o ponto da situação e a explicar o contexto.

"Existiu um diferendo judicial entre a Pedra do Couto e a Autoridade Tributária, cujo desfecho ocorreu recentemente e cujas determinações legais a Pedra do Couto irá cumprir de forma escrupulosa , honrando, como de resto sempre honrou, os seus compromissos e obrigações legais, quer fiscais quer de qualquer outra natureza. Aproveitamos para esclarecer que a Pedra do Couto é uma discoteca mítica e das mais antigas do país, um ícone da cidade de santo Tirso , que sempre prestigiou e continuará a prestigiar a comunidade tirsense. Salientando que a Pedra do Couto continuará a escrever a sua história nas páginas douradas da diversão noturna em Portugal, sendo a notícia da sua venda ou encerramento pura ficção mediática".

Também tem restaurante

A área total do terreno, onde está implantado o edifício, é de 4.177 metros quadrados e o valor patrimonial será de um milhão de euros.

Trata-se de um Prédio urbano, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4272, da União de Freguesias de Santo Tirso, Couto e Burgães, com a seguinte descrição:

"Prédio em propriedade total, sem andares nem Divisões suscetíveis de utilização independente, de quintal e que parte dele, no R/C instalada uma discoteca com hall, 4 sanitários e 3 divisões, estando a parte restante do R/C e andar em reconstrução, e quintal. Afetação - serviços, com 2 pisos e 8 divisões. Foi inscrito na matriz em 1984. Área total do terreno - 4.177,00 m2, área de implantação do edifício - 1.481,00 m2; área bruta de construção - 2.418,00 m2, área bruta dependente - 80,51 m2; e área bruta privativa - 2.337,49 m2. Situa-se no lugar da Ermida, Santa Cristina do Couto, 4780 - 151 Santo Tirso".

Discoteca Pedra do Couto Foto: Portal das Finanças

A discoteca Pedra do Couto tem outras valências, entre as quais um restaurante e um espaço dedicado ao desporto, para a prática de padel.