Camião a arder na A3 perto de Santo Tirso

Ana Correia Costa e Célia Soares Hoje às 10:38, atualizado às 10:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Um camião está a arder na A3, numa zona perto de Santo Tirso. Circulação está condicionada.

Segundo relatou ao JN fonte dos bombeiros de Santo Tirso, o alerta para a ocorrência aconteceu às 9.57 horas da manhã desta terça-feira.

O veículo pesado seguia no sentido Braga-Porto quando se incendiou. O fogo atingiu a cabine do camião, que transportaria lamas, quando este circulava no sentido Norte-Sul (Braga-Porto), na zona de Covelas, concelho da Trofa.

O veículo está imobilizado na berma, pelo que apenas existe condicionamento de trânsito na faixa da direita.

A combater as chamas estão os Bombeiros Voluntários de Santo Tirso e os Bombeiros Voluntários Tirsenses.