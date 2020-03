Enchentes em passadiços da Maia e da Trofa apesar do estado de emergência

Ana Correia Costa Hoje às 18:06 Facebook

Com o país em estado de emergência, e apesar dos alertas para que os cidadãos não se concentrem no mesmo espaço, o dia soalheiro deste domingo fica marcado por aglomerações de pessoas em alguns equipamentos públicos ao ar livre. Foi o que sucedeu na Trofa e na Maia, obrigando as respetivas câmaras municipais a atuar.

No caso da Trofa, foram muitas as pessoas que, ao longo da manhã, acorreram ao Parque das Azenhas, um passadiço ao longo do rio Ave. A situação foi denunciada por vários munícipes, inclusive através de comentários na página de Facebook da Câmara Municipal, com pessoas a testemunhar que "o movimento era demasiado intenso".

Ao tomar conhecimento da enchente, a Câmara enviou uma equipa da Proteção Civil e outra da Polícia Municipal ao local "para fazer uma ação pedagógica e dispersar as pessoas, que perceberam e respeitaram" as recomendações, como referiu ao JN fonte da Autarquia.

A mesma fonte indicou, contudo, que, "se as pessoas insistirem em não respeitar [as regras que vigoram durante o estado de emergência], o parque será encerrado".

Eco Caminho encerrado

A meio da tarde de domingo, a Câmara Municipal da Maia anunciou o encerramento do Eco Caminho, após ter-se "verificado que há uma excessiva concentração de pessoas a utilizar" o equipamento. Este acabou por ser fechado e vedado pela Polícia Municipal, informou a Autarquia, avisando que "sair de casa agrava o risco de contágio comunitário".