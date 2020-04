Autarca da Trofa "gosta" de post que sugere que o Parlamento seja "câmara de gás"

JN Ontem às 23:08 Facebook

O presidente da Câmara da Trofa, Sérgio Humberto, colocou um "gosto" numa publicação no Facebook feita por um funcionário municipal na qual este sugere que se transforme a Assembleia da República numa câmara de gás.

"Se houver quem ponha aquele espaço a funcionar como uma câmara de gás, eu pago o gás", afirma o coordenador da equipa de assistentes operacionais da Câmara da Trofa no fim de um texto, publicado no seu perfil pessoal de Facebook, em que se insurge contra as comemorações do 25 de Abril na Assembleia da República.

A publicação soma apenas 17 "gostos", e um deles é do autarca da Trofa, que deu o aval através da sua conta pessoal no Facebook. Obteve também a anuência do adjunto da presidência da Câmara, entre outros.

O texto, que sugere um extermínio (numa clara alusão aos crimes perpetrados pelo regime nazi durante a Segunda Guerra Mundial, que usava as câmaras de gás para matar os presos dos campos de concentração), está a gerar alguma polémica entre aqueles que se aperceberam do teor da publicação.

O PSD da Trofa, que Sérgio Humberto também lidera, tem dois eleitos na Assembleia da República.

O JN tentou ouvir o presidente da Câmara, mas tal não foi possível em tempo útil.