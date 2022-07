Seis meios aéreos combatem incêndio perto de estação de tratamento de lixo

JN/Agências Hoje às 17:35 Facebook

Um incêndio que lavra atualmente na freguesia de ​​​​​​​Covelas, na Trofa, no distrito do Porto, está a envolver seis meios aéreos e mais de 120 operacionais, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

De acordo com informação adiantada à Lusa por fonte do CDOS do Porto, estão no local seis meios aéreos, 28 meios terrestres e 124 meios humanos, num incêndio que se encontra ativo.

O fogo desenvolvia-se, pelas 17.05 horas, numa zona de mato, encontrando-se também próximo a uma estação de tratamento de lixo, segundo a mesma fonte.

Segundo o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta foi dado às 15.41 horas.