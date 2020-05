Mulher caiu de uma altura de nove metros após ser atropelada em Valongo

Adriana Castro Hoje às 18:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma jovem de 24 anos está em estado grave no Hospital de São João, no Porto, após ter caído da ponte da Palmilheira em Ermesinde, Valongo, na sequência de um atropelamento.

De acordo com fonte oficial da PSP, a vítima, que atravessava a via a pé, terá sido atingida por um carro e que passava pelo local e se despistou.

A jovem caiu de uma altura de cerca de nove metros, entre a linha do comboio e a via ferroviária. A circulação esteve cortada durante várias horas no sentido Ermesinde/Porto.

O condutor do automóvel que terá atingido a jovem explicou à PSP que se "atrapalhou com um inseto que estava dentro do carro" e subiu o passeio, acabando por provocar o acidente.

O alerta foi dado cerca das 14.30 horas e ao local acorreram os Bombeiros Voluntários de Ermesinde, a PSP e o INEM, que transportou a jovem para o hospital em estado grave.