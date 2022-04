Mural e documentário evocam identidade mineira

Alfredo Teixeira Hoje às 16:30 Facebook

No âmbito da estratégia municipal de valorização da identidade territorial e comunitária ligada ao património material e imaterial do concelho, a Câmara de Valongo inaugura às 17 horas de amanhã, quarta-feira, no Centro Cultural de Campo/Museu da Lousa, um mural de homenagem ao mineiro.

«A Pedreira», é como se chama o mural, que é da autoria da artista Mariana Duarte Santos e que foi realizado no âmbito do projeto V I A - Valongo Intervenções Artísticas.

No mesmo local terá ainda lugar a estreia do documentário "O Ouro Negro", realizado por Ritshall Rameschandra e produzido pela autarquia.