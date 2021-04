Secundária de Ermesinde cria painel de azulejos para centenário dos bombeiros

Alfredo Teixeira Hoje às 19:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Valorização estética dos alunos estende-se ao espaço público. Pintaram o túnel sob a linha férrea e preparam painel para fachada do quartel

A escola tem ensino artístico há 30 anos e desde cedo, mesmo os jovens que não frequentam o curso de arte, convivem e participam nas atividades artísticas desenvolvidas na Escola Secundária de Ermesinde a celebrar este ano 50 anos. A pintura em azulejo é uma paixão incutida por professores e isso reflete-se na imagem do estabelecimento de ensino, decorado com milhares de ladrilhos. E nesta valorização estética não fica de fora o espaço público. Os estudantes estão a pintar um mural no interior do túnel da estação e preparam o enorme painel que adornará a fachada dos bombeiros que celebram 100 anos de existência.



Na oficina pintam-se azulejos, consultam-se as paletas das cores, discute-se os motivos a desenvolver. Falam do último painel de ladrilhos recentemente colocado numa zona da fachada da escola. Bocadinhos de cerâmica partidos de várias cores misturados com bocados de espelhos. "É um trabalho de gerações pois muitos destes trabalhos começaram a ser realizados pelos pais, enquanto alunos, e agora são completados pelos filhos", conta Augusta Macedo, professora de arte, dos alunos do 12.º ano.



SOS Azulejo

Estes alunos seguirão depois para Belas Artes ou Arquitetura mas outros, os do 9.º ano fazem o Curso de Educação e Formação de Jovens (CEF). Muitos seguirão outras áreas mas participam também nos trabalhos de cerâmica, nomeadamente no projeto SOS Azulejo, desenvolvido pela Polícia Judiciária. Ana Fernandes, Beatriz Gonçalves, João Teixeira e Sérgio Cardoso mostram a mais recente obra colocada no jardim: um livro a assinalar os 50 anos da Secundária de Ermesinde, decorado a ladrilhos. Pelo espaço exterior surgem esculturas feitas com o aproveitamento de sucata, réplicas de azulejos tradicionais das fachadas portuguesas e até um painel cerâmico em relevo que retrata a obra "Guernica", de Picasso.



"Ideias que surgem nas viagens que fazem. Neste caso foi ao Museu da Rainha Sofia em Madrid, mas por exemplo os ladrilhos surgiram há muitos anos após uma viagem a Barcelona tendo os alunos de então ficado encantados com a obra de Gaudí", acrescenta a professora. A marca destes alunos está presente na cidade. Estão a revestir o interior do túnel sob a via férrea que divide a cidade com um mural e preparam o painel de azulejos que será oferecido aos bombeiros locais.