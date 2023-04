Bomba de gasolina, hipermercado e habitações vão nascer na antiga Agros

Ana Trocado Marques Hoje às 19:29 Facebook

Um posto de abastecimento de combustíveis, uma lavagem de carros, um hipermercado e uma zona habitacional. É isto que vai começar a ser construído nos terrenos da antiga Agros, à face da EN13, em Vila do Conde. O movimento NAU critica as "benesses" dadas ao promotor. O presidente da Câmara, Vítor Costa, saúda a cedência imediata ao domínio público de 1400 m2 de terreno, que permitirão avançar com a obra do novo Centro de Saúde das Caxinas.

"O que foi aprovado foi uma minuta de acordo que apenas antecipa a cedência de terrenos ao domínio público, fruto da operação urbanística", explicou, ao JN, Vítor Costa.

Marta Simães, da NAU, discorda. Diz que, no acordo, a Câmara compromete-se "a construir o arruamento com passeios e todas as infraestruturas para servir o privado" e "a alterar o Plano Diretor Municipal (PDM) em 720 dias para servir os interesses urbanísticos da empresa promotora". Assim, quer saber como é que, "numa área residencial, ao lado de uma farmácia e numa zona de trânsito intenso", vai surgir "uma bomba de gasolina".A deputada do movimento de Elisa Ferraz pretende ainda saber quais os valores de uma operação que "surpreende pela excecionalidade das medidas".



O presidente da Câmara explica que, em troca da cedência de 1400 m2, a Autarquia compromete-se a fazer parte do arruamento - e respetiva infraestruturação -, que servirá o novo centro de saúde e isenta de taxas o promotor. "É só", garante, acrescentando que está tudo legal e com pareceres jurídicos favoráveis.

No terreno da antiga Agros ficará, a norte, um hipermercado da marca Intermarché (grupo "Os Mosqueteiros") - que, no máximo, distará 50 metros do Lidl, 300 do Pingo Doce e 500 do Aldi -, uma unidade comercial e um posto de abastecimento de combustíveis e, a sul, um prédio de habitação. O contrato promessa de compra e venda entre a Lactogal e a promotora - a Adivinha Quotidiana - já está assinado.