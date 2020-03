Caso de Covid-19 no lar da Santa Casa de Vila do Conde

Ana Trocado Marques Ontem às 23:24 Facebook

Há um caso confirmado de Covid-19 no lar da Terceira Idade da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde. É uma mulher de 91 anos.

A Santa Casa diz que a utente "já teve alta" e "está estável", mas, com o primeiro caso positivo, abriu já uma ala independente para doentes Covid-19. Os profissionais que estiveram em contacto com a idosa ficarão, agora, em quarentena.

"A utente teve alteração no seu estado clínico, tendo apresentado o sintoma de febre súbita, detetada por um profissional de saúde no dia 28 de março. A mesma foi imediatamente isolada, tendo sido monitorizado o seu estado de saúde. Foi ativado o contacto com a LAM (Linha de Apoio Médico Saúde 24)", informa a instituição, acrescentando que a mulher "foi transferida pelo INEM para o Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde no próprio dia". Esta segunda-feira, a idosa teve alta e, diz ainda a Santa Casa, "está estável".

O surgimento do primeiro caso, num lar que tem quase duas centenas de idosos, obrigou a Santa Casa a ativar "a Fase C do Plano de Contingência, que consiste na abertura de uma instalação dedicada a doentes Covid [onde está, agora, a doente]. Esta instalação está fisicamente isolada e independente das demais instalações e serviços que acolhem os nossos utentes"

No mesmo comunicado, a Santa Casa diz ainda que, articulada com a Delegação de Saúde, informou já todos os profissionais e famílias dos utentes do lar e está atenta ao surgimento de eventuais sintomas em utentes e colaboradores.

Todos os funcionários que estiveram em contacto com a idosa ficarão, agora, em quarentena. A Santa Casa não esclarece se serão submetidos ao teste todos os utentes da instituição.