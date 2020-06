Grupo de golfinhos na foz do rio Ave

Ana Trocado Marques Hoje às 20:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Diz quem viu que eram nove. Estiveram ali, no rio, junto à foz do Ave, em Vila do Conde, cerca de meia hora. O grupo de golfinhos foi visto por pescadores e pelos muitos que, aproveitando o domingo, desfrutavam da praia ou de um passeio à beira-rio.

O fenómeno não é comum na zona. O capitão do porto de Vila do Conde, José Marques Coelho, diz que é "um bom sinal".

"Os golfinhos escolhem água mais límpidas, pelo que este é bom indicativo da qualidade da água do rio Ave", frisou, explicando que, em quatro anos que comanda o porto local, foi a primeira vez que ouviu falar de golfinhos em grupo a nadar tão próximo da costa.