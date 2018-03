Despiste violento faz um morto e dois feridos em Vila do Conde

Ana Trocado Marques Hoje às 10:42 Facebook

Um jovem de 24 anos, natural de Celorico de Basto, morreu, esta quarta-feira de madrugada, num violento despiste em Vila do Conde. O rapaz, que seguia no carro com três amigos, ainda foi transportado ao hospital, mas acabaria por não resistir aos ferimentos. Dois amigos ficaram feridos sem gravidade.

Os quatro jovens, com idades compreendidas entre os 20 e 24 anos, seguiam numa carrinha Nissan Navara, na avenida Júlio Graça, quando se despistaram e entraram pelo parque de estacionamento do Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental (CMIA), acabando por embater violentamente num muro. Os destroços projetados acabaram por danificar uma das duas autocaravanas que ali se encontravam estacionadas.

O acidente ocorreu às 3.40 horas. O jovem de 24 anos, que seguia no lugar do "pendura", ficou ferido com gravidade e foi transportado ao hospital em paragem cardiorrespiratória. Acabaria por falecer. Os dois amigos, com cerca de 20 anos, um dos quais o condutor da viatura, ficaram feridos sem gravidade. Foram transportados ao Hospital da Póvoa de Varzim.

No local estiveram os Bombeiros de Vila do Conde, a ambulância de suporte imediato de vida do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde e a PSP.