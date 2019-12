Morreu o médico Teófilo Bernardes

Ana Trocado Marques Hoje às 11:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Morreu esta terça-feira, aos 92 anos, vítima de paragem cardiorrespiratória, Teófilo Bernardes. O médico, que trabalhou durante vários anos no hospital local e ajudou a nascer boa parte dos vilacondenses, era conhecido pela sua enorme disponibilidade e dedicação aos seus doentes.

Natural de S. João da Pesqueira, há muito que Teófilo Bernardes tinha adotado Vila do Conde como a sua cidade.

Em 2017, a cidade uniu-se numa sentida homenagem ao médico da terra, aquando do seu 90.º aniversário. Durante os anos em que trabalho no hospital local, ajudou a nascer cerca de 7500 crianças. Foi ainda, durante mais de 40 anos, médico do Rio Ave FC, onde trabalhava gratuitamente.