Mulher encontrada morta no mar em Vila do Conde

Uma mulher, aparentando cerca de 70 anos, foi encontrada morta, esta manhã, ao largo da praia Atlântica, em Vila do Conde. A Polícia Marítima procura, agora, identificar a vítima, que não tinha consigo qualquer documento.

O alerta, contou, ao JN, o comandante da capitania de Vila do Conde, Bruno Ferreira Teles, foi dado por um pescador, que, cerca das 9.40 horas, avistou um corpo a boiar a cerca de 200 metros da praia. Foi enviada para o local uma embarcação salva-vidas, que acabaria por recolher o corpo da mulher.

Já na marina da Póvoa de Varzim, o óbito por afogamento acabaria por ser declarado pela equipa médica do INEM.

A mulher, explicou ainda Ferreira Teles, não trazia consigo qualquer documento de identificação e, não havendo qualquer alerta de desaparecimento na zona, a Polícia Marítima procura, agora, saber quem é, afinal, a vítima e o que, de facto, aconteceu.

No local estiveram ainda os Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, da Póvoa de Varzim, bem como a viatura médica do Hospital Pedro Hispano.