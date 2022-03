Novo centro de saúde das Caxinas avança em 2023

Ana Trocado Marques Hoje às 19:07 Facebook

Vai mesmo avançar a construção do novo Centro de Saúde nas Caxinas. A Câmara de Vila do Conde cede o terreno - no centro das Caxinas - e lança a obra, a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS/Norte) compromete-se a inclui-lo nas prioridades e a ajudar na candidatura aos fundos comunitários. O protocolo vai ser aprovado em reunião do executivo nesta quarta-feira. As obras devem arrancar no início de 2023.

No documento, Câmara e ARS/Norte reconhecem "a necessidade e prioridade de edificação da construção de uma nova unidade de saúde que sirva de forma adequada toda a comunidade das Caxinas e Poça da Barca e comprometem-se a cooperar estreitamente para satisfazer essa necessidade".

Em primeiro lugar, o município vai ceder o terreno e já tratou do assunto. A parcela, de 2350 m2 será cedida gratuitamente à Câmara pela Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde. Em troca, a autarquia compromete-se a viabilizar o licenciamento do complexo habitacional que a instituição pretende construir no restante terreno, a tratar das infraestruturas do lote e a isentar a Misericórdia de todas as taxas urbanísticas relativas à obra em causa.