Outlet de Vila do Conde reforça segurança após abordagens suspeitas no estacionamento 

O Vila do Conde Porto Fashion Outlet vai reforçar a sua segurança depois de terem sido relatados alguns casos de abordagens suspeitas junto aos parques de estacionamento daquele espaço comercial. Apesar de garantir que não é algo habitual, a administração do shopping já alertou as autoridades que estão a investigar.

O caso mais recente aconteceu na semana passada e foi descrito por uma empresária de Vila Nova de Gaia. Através de uma publicação no Instagram, Sílvia Pinto Pereira relatou que foi abordada no parque de estacionamento por um estranho com um "aspeto duvidoso".

"Quando vou ao outlet costumo estacionar, não no parque em frente a uma das entradas, mas noutro mais afastado, já depois da rotunda, que é sempre o que está mais vazio. Estava de porta aberta, preparada para tirar as coisas para sair, quando um carro pára mesmo em frente ao meu, quase a travar a minha passagem", começa por narrar Sílvia, num vídeo que publicou naquela rede social, e que já conta com 400 mil visualizações.

PUB

A empresária conta que, naquele momento, encontrava-se sozinha quando o indivíduo saiu do carro e começou a interagir. "Perguntou-me se eu era da zona e eu disse que não. Então ele começou com um discurso a dizer que também não era, que tinha estado a fazer uma demonstração no NorteShopping e que andava à procura de pessoas para entregar os produtos que lhe tinham sobrado. Um discurso mesmo absurdo", afirma, recordando a altura em que lhe "caiu a ficha": "Ele disse-me que estava a dar perfumes e perguntou-me se eu não queria cheirá-los. Aí lembrei-me de muitas coisas que leio, de pessoas que são drogadas. Naquele momento comecei a tremer por todos os lados".

Sílvia diz que não sabe como conseguiu manter o "sangue frio" perante o sucedido. "Disse-lhe que não estava interessada, que era muito esquisita com cheiros e que o meu marido estava ali à minha espera. Disse ali como se ele estivesse na esquina e a observar tudo. E no momento em que eu digo isto ele dispara com o carro", acrescenta, referindo que, além de denunciar às autoridades, quis expor a situação publicamente para que o testemunho servisse de alerta para outras pessoas.

Diversas seguidoras da empresária deixaram, na sequência da publicação, mensagem de apoio e solidariedade. Nos comentários, há inclusive relatos de situações idênticas vividas naquele e noutros parques de vários espaços comerciais do país.

Autoridades alertadas

Ao JN, o diretor de operações do Vila do Conde Porto Fashion Outlet confirma que a segurança do espaço foi reforçada e que as autoridades foram alertadas para o sucedido. Garante ainda ter entrado em contacto com a cliente no dia em que o vídeo foi publicado.

"Apesar da gestão do centro ser alheia a este tipo de ações, a segurança e o bem-estar dos nossos visitantes são uma prioridade. Embora seja um esquema já antigo de vendas de produtos, não é habitual ser relatado no espaço de estacionamento do centro", assegura João Paradela.