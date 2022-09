Piso extra e passagens secretas no Mosteiro de Santa Clara

Ana Trocado Marques Hoje às 17:12 Facebook

O Mosteiro de Santa Clara, em Vila do Conde, abre portas como hotel de luxo em março de 2023. As obras de reabilitação e adaptação revelaram alguns segredos do histórico edifício, como um piso extra, passagens "secretas" e um povoado da Idade do Bronze.

Paredes cheias de história e uma verdadeira viagem no tempo, com uma vista deslumbrante e todo o luxo de um cinco estrelas. É assim o novo hotel que está a nascer no Mosteiro de Santa Clara, em Vila do Conde. As "surpresas" do velhinho convento, a pandemia e a guerra atrasaram a obra, que segue agora a todo o vapor. Pelo meio, os trabalhos tropeçaram num povoado da Idade do Bronze, descobriram um piso "extra", tetos de sonho, passagens "secretas".

O The Lince Santa Clara, com 87 quartos, spa, piscina exterior, dois restaurantes e espaço para eventos, deverá abrir portas em março de 2023. "É um desafio para todos", explicou, sorrindo, o diretor de operações da The Lince Hotels, Bernardo Mesquita, que guiou as duas visitas à obra, organizadas pelo Turismo de Portugal em parceria com a Câmara e com a concessionária.