Quem mantém a pesca nas Caxinas são os indonésios

Dada a falta de mão de obra nacional, grupo de 500 imigrantes já representa 75% dos tripulantes dos barcos na maior comunidade piscatória do país, em Vila do Conde.

Começaram a chegar em 2018 e, cinco anos depois, representam 75% dos tripulantes nos barcos das Caxinas, em Vila do Conde. São 500 indonésios que garantem a sobrevivência da maior comunidade piscatória do país. Em Portugal, aqueles imigrantes (que chegarão aos mil) são já mais de 50% da mão de obra da pesca. Paradoxalmente, mesmo com contrato assinado, não são reconhecidos como pescadores e nem poderiam trabalhar. Mas ninguém cumpre.

Nas Caxinas, quem os leva a bordo diz que são "trabalhadores" e "esforçados". A vizinhança garante que são "bons rapazes". Eles dizem que têm "casa, comida, salário bom" e só querem juntar dinheiro para dar uma vida melhor à família que deixaram para trás.