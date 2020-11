Surto de legionela já fez três mortos e 30 infetados

Ana Trocado Marques Hoje às 15:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O surto de legionela que está a afetar os concelhos de Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Matosinhos já fez três mortos.

São três homens, dois de 85 e um de 92 anos, naturais da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde. Entretanto, no Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde (CHPV/VC) são, agora, mais dois os casos confirmados, elevando, assim, para 30 o número de infetados. A autoridade local de saúde continua à procura da fonte de contágio.

Ao JN, fonte do CHPV/VC explicou que, na unidade, foram já confirmados 19 casos de doença dos legionários. Dois morreram, dois foram transferidos para a Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, quatro tiveram alta e 11 continuam internados. Entretanto, uma das vítimas que foi transferida para a UCI do Hospital Pedro Hispano acabaria também por falecer. Era o único poveiro até agora infetado. Todos os outros são de Vila do Conde.

No Pedro Hispano, no sábado, estavam 12 pessoas internadas (10 delas residentes em Matosinhos) e o número não foi ainda atualizado.

Há ainda um caso confirmado no ACES Cávado III - Barcelos/Esposende, cuja relação com o surto está ainda em análise.

A doença dos legionários é uma pneumonia grave, provocada pela "legionella pneumophila". Esta bactéria vive em água doce e pode desenvolver-se em reservatórios de água, chuveiros, torres de arrefecimento de sistemas de refrigeração, instalações termais, piscinas, jacuzzis e fontes decorativas. Contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis). Não se transmite de pessoa para pessoa, nem através da ingestão de água contaminada