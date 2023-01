Trabalhador cai enquanto desmontava árvore de Natal em Vila do Conde

Um homem com cerca de 40 anos ficou, esta manhã, ferido com gravidade quando desmontava a árvore de Natal na Alameda dos Descobrimentos, em frente ao tribunal de Vila do Conde.

Ao que o JN conseguiu apurar, o acidente ocorreu poucos minutos antes do meio-dia, quando a grua, na qual o homem estava suspenso a trabalhar, tombou, fazendo-o cair de uma altura de mais de cinco metros.

O trabalhador foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, pela ambulância de suporte imediato de vida do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde e pela viatura médica de Famalicão e transportado, em estado grave, ao Hospital de S. João, no Porto.

No local esteve ainda a PSP que está, agora, a investigar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.