António Oliveira candidato do PSD à Câmara de Gaia

O antigo selecionador nacional de futebol António Oliveira será, brevemente, anunciado como candidato do PSD à Câmara de Vila Nova de Gaia nas próximas eleições.

Segundo apurou o JN, o ex-treinador e jogador do F. C. Porto aceitou o convite para concorrer, pela primeira vez, a um cargo político, formalizado por Rui Rio numa reunião realizada, na quinta-feira, na sede do partido no Porto.

Militante há vários anos do PSD e apoiante de Rui Rio desde a primeira hora, António Oliveira, de 68 anos, é uma aposta pessoal do presidente dos sociais-democratas para conquistar a autarquia gaiense atualmente liderada, desde 2013, pelo socialista Eduardo Vítor Rodrigues.