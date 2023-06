Arcozelo vence marchas de São João

A freguesia de Arcozelo, representada pela Academia das Artes, venceu este sábado à noite a 26ª edição das Marchas de São João de Gaia. Avintes, através da Associação Cultural e Musical, e Santa Marinha/Afurada, com a Tuna Musical de Santa Marinha (que venceu em 2022), ganharam, respetivamente, os segundo e terceiro lugares.

"É uma alegria muito grande. Depois de recebermos o segundo prémio em 2022 [entregue na noite de sábado, antes do desfile deste ano] ficar em primeiro é sinal que trabalhamos bem, que trabalhamos para isso", disse, este domingo, ao JN, a secretária da Junta de Arcozelo, Cacilda Lopes. "As pessoas estão felizes e nota-se o reforço de união, no orgulho por representarmos a freguesia. Foi preciso muito trabalho e empenho", acrescentou.

A Academia de Artes de Arcozelo é um projeto da junta e está presente nas marchas do concelho há três anos, acabando com um interregno de 18. Para o desfile de sábado, estiveram envolvidas mais de 100 pessoas, sendo 83 os que se apresentaram ao júri e ao público.

"Andamos dois meses e meio a preparar. Soubemos do tema em março e começamos logo a juntar coreógrafos, quem faz o guarda-roupa e quem tem jeito para artes manuais. Os marchantes, para além dos ensaios, também ajudaram nos preparativos. No primeiro ano, houve dificuldades em cativar jovens, mas agora tivemos quatro gerações juntas, o que revela que é possível trabalhar em conjunto e partilhar alegria", conclui Cacilda Lopes.

O desfile aconteceu no Cais de Gaia e teve também a participação de Vilar de Andorinho, Canidelo, Madalena, Mafamude/Vilar do Paraíso, Sandim/Olival/Lever/Crestuma, Pedroso/Seixezel e Madalena.

As marchas foram avaliadas em diversos parâmetros, por um júri composto porJosé Manuel Silva e Maria José Santos ( Letra); Joana Oliveira e Ramiro Lopes (música); Rosa Pinto e Paula Neves (guarda-roupa); Vasco Otero e Cláudia Eiras (coreografia); José Silva e Filipe Rodrigues (cenografia); e José Luís Ribeiro (cronometrista).