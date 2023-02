Câmara de Gaia negoceia aquisição do terreno do Cantinho das Aromáticas

Miguel Amorim Hoje às 20:10 Facebook

A Câmara de Gaia está a negociar com Luís Alves, proprietário do Cantinho das Aromáticas, a compra ou a permuta do terreno da empresa, que apresentou um plano de insolvência. Ao JN, Luís Alves confirma que vários fatores, entre os quais o fim do contrato de arrendamento, "inviabilizam a continuidade da empresa". O autarca Eduardo Eduardo Vítor Rodrigues explica que o objetivo da Câmara é "negociar o terreno para fins públicos", seja para um parque ou para o Cantinho.

"A empresa ocupa cerca de 3 hectares da secular Quinta do Paço, em Canidelo, espaço cujo contrato de arrendamento rural terminará a 15 de dezembro de 2024. Na impossibilidade de dar continuidade ao projeto nesta Quinta, nos últimos 4 anos lutamos com todas as nossas forças para viabilizar a sua continuidade num outro espaço, algo que infelizmente não conseguimos. A proximidade do final do contrato de arrendamento, somada à atual conjuntura social e económica, inviabilizam a continuidade da nossa empresa", afirma Luís Alves.

"A todos os nossos fornecedores, clientes, amigos e familiares queremos agradecer o apoio e carinho, foram mais de duas décadas de uma missão de uma riqueza humana, científica, cultural e sociais absolutamente extraordinárias", acrescenta.

O Cantinho das Aromáticas celebrou o 21º aniversário no passado dia 10 de janeiro.

Autarquia tenta "ajudar a salvar" a empresa

A Câmara de Gaia quer tornar "verdadeiramente púbico" o terreno onde está instalado o Cantinho das Aromáticas, uma quinta medieval próxima do centro da cidade onde reside um projeto de agricultura biológica.

"O Município de Gaia está em negociações com o proprietário [do terreno] para adquirir ou permutar o dito terreno, por forma a tornar aquele espaço verdadeiramente público, se possível com o Cantinho das Aromáticas", lê-se numa resposta remetida à agência Lusa.

Nesse texto, o presidente da autarquia, Eduardo Vítor Rodrigues, sublinha que o objetivo da Câmara é "negociar o terreno para fins públicos".

"No local ocupado pelo Cantinho das Aromáticas não é permitido construir, sendo zona verde", é salientado.

Em causa está um espaço privado que está arrendado ao Cantinho das Aromáticas, um negócio ligado à agricultura biológica e com objetivos ambientais e pedagógicos instalado em Canidelo.

Anos de pandemia e crise

A autarquia de Gaia diz ter conhecimento que "a empresa apresentou um plano de insolvência ao Tribunal, devido às dificuldades financeiras que vive e às consequências dos últimos anos de pandemia e de crise", mas garante que está a tentar "ajudar a salvar o Cantinho das Aromáticas da insolvência".

"A Câmara quer adquirir o terreno para o Cantinho ou para parque público, evitando que a insolvência se concretize. Para tal, temos contado com uma relativa abertura do proprietário, aliás, membro eleito da Assembleia Municipal de Gaia pela Iniciativa Liberal, por isso com sensibilidade seguramente maior", é referido na resposta à Lusa.