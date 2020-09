Câmara de Gaia paga passes dos alunos universitários

Miguel Amorim Hoje às 18:23 Facebook

A Câmara de Gaia anunciou, esta quarta-feira, que a partir de 1 de outubro, vai "assumir o custo dos passes de transportes públicos para os alunos do ensino superior público e privado residentes no concelho, a frequentar estabelecimentos de ensino superior dentro da Área Metropolitana no Porto".

A Autarquia diz tratar-se de "um esforço para alargar o leque de apoios sociais a um grupo estudantil que não tem nenhum benefício social municipal, motivando para o uso do transporte público e apoiando famílias de alunos com múltiplas despesas educativas, nomeadamente ao nível das propinas ou da aquisição de livros, entre outras".

A Câmara faz saber que "os interessados devem adquirir, previamente, o passe sub23, ou caso já o tenham, renovar o perfil para este ano nos locais habituais". Posteriormente, deverão "inscrever-se na plataforma Passe Sub23 - Inscrições Online da Câmara".