Cão é encontrado em Gaia cinco anos após desaparecer em Ponte de Lima

Em novembro de 2015, o Popeye perdeu-se dos donos em Ponte de Lima, com menos de um ano de idade. Foi encontrado agora, cinco anos depois, em Vila Nova de Gaia e devolvido aos donos, graças ao microchip.

Um cão chamado Popeye foi encontrado na semana passada em Vila Nova de Gaia, após desaparecer há cinco anos, em Ponte de Lima. O animal foi descoberto por uma senhora na rua que o levou depois ao Hospital Veterinário de Santa Marinha (HVSM ), onde descobriram a proveniência do animal.

Os donos, um casal na casa dos 30 anos, vivem em Aveiro, mas estavam na vila do distrito de Viana do Castelo quando o animal se perdeu. Desde então, multiplicaram-se em esforços para procurar o animal, mas sempre em vão. Agora, receberam a boa notícia.

"Através do microchip, conseguimos o contacto. Eles nem queriam acreditar quando lhes contamos. Até pediram para enviar uma fotografia para saber se realmente era o mesmo. Mal viram, perceberam que se tratava do mesmo", explica Joana Rocha, do HVSM.

Durante esses cinco anos, não se sabe por onde andou ou o que aconteceu ao animal, mas o reencontro foi "emocionante". "Parecia que não se tinha passado tanto tempo entre eles", conta a funcionária do hospital veterinário, recordando a importância da colocação do microchip. "Se não tivesse esta identificação eletrónica, provavelmente seria mais um animal para a adoção e os donos poderiam nunca mais encontrá-lo, como é óbvio".