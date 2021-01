Festival "Marés Vivas" marcado para julho de 2021

Miguel Amorim Hoje às 21:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O festival "Marés Vivas" está agendado para julho de 2021, em Gaia, e viu ser aprovado esta segunda-feira um apoio municipal de 300 mil euros, mas só será realizado se a pandemia já não for problema, como ressalvou o presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues.

"Está marcado para o segundo fim de semana de julho", concretizou o autarca, em declarações aos jornalistas, após a reunião de Câmara.

Da Ordem de Trabalhos fez parte a aprovação de um apoio financeiro ao festival, no valor de 300 mil euros, que o vereador do PSD, Cancela Moura, questionou pela antecedência da atribuição.

Tanto na reunião, como nas declarações aos jornalistas, Eduardo Vítor Rodrigues explicou que o apoio tem a ver com o posicionamento do "Marés Vivas" no mercado, quando à contratação das vedetas do cartaz, pois outros festivais também estão a posicionar-se para assegurar um lote apelativo de bandas e cantores.

O autarca ressalvou que a concretização do festival vai depender do estado sanitário do país em julho e que os contratos celebrados, assim como o apoio de 300 mil euros, só farão sentido se os artistas subirem ao palco. Ou seja, se Portugal já estiver aliviado da pandemia, possibilitando, nesse caso, a realização de mais uma edição do "Marés Vivas".