Incêndio destrói restaurante em Canidelo

Almiro Ferreira Hoje às 21:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Bombeiros de Canidelo e Sapadores de Gaia já dominaram as chamas deflagradas ao início desta noite de quinta-feira no restaurante "Maximus". Não há feridos nem desalojados.

O alarme soou nos quartéis às 19.07 horas desta quinta-feira. Os Voluntários de Coimbrões e os Sapadores de Gaia mobilizaram-se para o local, com um total de três dezenas de operacionais.

O fogo causou enorme aparato na Rua da Bélgica, onde fica o restaurante-confeitaria "Maximus", situado na base de um prédio de habitação. A coluna de fumo era visível a vários quilómetros. Os moradores registaram o momento com vídeos postados nas redes sociais.

A pronta intervenção dos bombeiros evitou que as chamas se alastrassem. Pelas 20.30 horas, os bombeiros permaneciam no local, em operações de rescaldo e de ventilação do edifício.