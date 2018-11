Bebé de dois meses morre engasgado com leite em Gaia

Hoje às 15:13 Facebook

Um bebé, com cerca de dois meses, faleceu na madrugada desta sexta-feira, com uma obstrução da via respiratória, na localidade de Crestuma, em Vila Nova de Gaia.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, os bombeiros de Crestuma foram alertados perto das 4.30 horas. O bebé tinha entrado em paragem cardiorrespiratória depois de se ter engasgado com leite. Os elementos dos bombeiros necessitaram de acompanhamento psicológico após a intervenção.

A GNR foi chamada ao local e o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto para ser autopsiado.

As circunstâncias da morte do bebé estão a ser investigadas pelo Ministério Público, revelou fonte da GNR.