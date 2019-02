Jovem de 23 anos com esquizofrenia desapareceu em Gaia

Rita Salcedas Hoje às 17:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jovem de 23 anos, doente epilético e esquizofrénico, residente em Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia, está desaparecido desde quarta-feira da semana passada. Família e amigos pedem ajuda para encontrá-lo.

Ricardo Filipe - Mota para os amigos - vive com os pais, em Vilar do Paraíso (Gaia). Na quarta-feira passada, pai e mãe saíram de casa cedo. "Ele estava na cama, com o computador. Eu disse-lhe que ia sair com a mãe e respondeu 'está bem, pai, até já'. Foi a última coisa que me disse", recordou Joaquim Mota. Quando chegou a casa, por volta das 17 horas, já não o encontrou, só viu as chaves em cima da mesinha da cabeceira. Sinal de que não regressaria, pensou o pai, que participou o desaparecimento do filho à PSP de Valadares no dia seguinte.

Ao quadro de epilepsia com que Ricardo vive desde criança, juntou-se há mais de um ano o diagnóstico de esquizofrenia, contou Joaquim, que vive em sobressalto há oito dias, sem notícias do filho. "Não durmo. Não consigo comer". Nem se lembra de alguma situação que tivesse provocado desconforto em Ricardo, nenhum sinal de que quisesse ir embora ou discussão que o espoletasse. "Não dizia nada, fechava-se nele mesmo", lamentou.

O telemóvel desligado e a falta de medicação - Ricardo deixou em casa os remédios que controla as doenças de que sofre - aumentam o medo de família e amigos, que têm apelado nas redes sociais a informações que levem até ao jovem. Até agora, a única pista aponta para que o homem esteja em Aveiro. "Tivemos a informação de que estaria na ria, a pedir dinheiro e a andar a pé desde Espinho, mas não sabemos se é certo", disse Joaquim.

Contactado pelo JN, o departamento de Relações Públicas da PSP do Porto disse que, depois do alerta do desaparecimento, o caso foi "difundido a nível nacional a todas as entidades que possam localizá-lo", nomeadamente a Polícia Judiciária. E adiantou que serão efetuadas diligências perante qualquer indício da localização do jovem.