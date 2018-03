Ordem dos Médicos fala em "cenário de guerra" no Hospital de Gaia

Marta Neves Hoje às 14:24 Facebook

No final de uma visita ao Hospital de Gaia, esta terça-feira de manhã, Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, deixou críticas muito duras às condições do centro hospitalar.

"O cenário de guerra atravessa todos os pisos do hospital", referiu.

Visivelmente chocado com o que viu, Miguel Guimarães afirmou aos jornalistas que, depois de uma reunião com diretores clínicos do hospital, quase todos se mostraram dispostos a abandonar o cargo. Revelou ainda que, na visita que fez à Urgência, encontrou 22 doentes em macas, salientando que faltam meios estruturais e humanos para fazer face às necessidades dos doentes.

O presidente do Conselho de Administração do centro hospitalar, António Dias Alves, disse estar disponível para ouvir o corpo médico e que está a melhorar as condições do hospital, em consonância com a tutela.