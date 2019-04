Presidente do conselho de administração deixa Hospital de Gaia

Miguel Amorim Hoje às 17:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Gaia/Espinho, António Dias Alves, anunciou, esta segunda-feira, por carta, aos funcionários do hospital a sua renúncia ao cargo.

Na carta, datada de 31 de março, António Dias Alves explica que "para a execução global da estratégia, bem como do contrato programa e de gestão, é necessário um conselho de administração com a qualificação e coesão requeridas pela dimensão e complexidade do hospital". Adianta ter disso "dado conta repetidamente à Tutela, tendo colocado o lugar à disposição em 13 de novembro".

"Considerando que, volvidos três meses, a situação se mantém, não estando reunidas as condições atrás mencionadas, enquanto presidente do conselho de administração não me restava outra alternativa senão renunciar ao cargo", pode ler-se.

António Dias Alves preside ao Centro Hospitalar Gaia/Espinho desde abril de 2017 e tinha um mandato para cumprir até dezembro de 2019.

Após a renúncia, com efeito imediato, caberá ao Ministério da Saúde nomear um novo conselho de administração.