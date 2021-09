Jovem de 15 anos morre na linha de comboio em Gaia

Miguel Amorim e Diana Teixeira Hoje às 18:35 Facebook

Um jovem, de 15 anos, morreu, esta terça-feira, à tarde, no apeadeiro ferroviário de Coimbrões, em Gaia, encontrando-se as autoridades no local a apurar as razões do sucedido.

O jovem foi atropelado mortalmente pelo comboio e o óbito foi declarado no local.

O alerta chegou à corporação dos bombeiros de Coimbrões às 17.43 horas.

No local estão os bombeiros de Coimbrões, com três carros e 10 operacionais, assim como a PSP e VMER do Hospital de Santo António.

A circulação ferroviária chegou a estar interdita. Foi retomada, mas condicionada e em marcha reduzida no sentido Norte/Sul.