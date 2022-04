JN Hoje às 16:14 Facebook

Twitter

Partilhar

A empresa Metro do Porto anunciou, este sábado, que, por motivos de ordem técnica, a circulação na Linha D (Amarela) estará interrompida no período entre as 8 horas e as 11 horas de domingo, dia 24 de abril, entre as estações da Trindade e de General Torres.

A Linha D liga o Hospital de São João, no Porto, a Santo Ovídio, em Gaia.