Marchas encheram de cor e de alegria a marginal de Gaia

As marchas de S. João voltaram a animar e a encher de alegria as ruas de Gaia. Foram 10 as atuações, este sábado, na na praça de Aljubarrota.

O espetáculo começou com a entrega dos prémios das marchas do ano passado, com o primeiro lugar para a Tuna Musical de Santa Marinha, depois de um desfile das instituições participantes, pelas avenidas Diogo Leite e Ramos Pinto, até ao Cais de Gaia, ao som dos Mareantes do Rio Douro.

Depois de um concerto de Teófilo Granja, decorreram as dez atuações efetuadas por instituições de nove freguesias.

Os grupos participantes vão ser avaliados em vários parâmetros, desde a letra, a música, o guarda-roupa, a coreografia e a cenografia.