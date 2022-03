São cinco os ex-militares que partiram de Gaia para combater os russos

JN Hoje às 20:03, atualizado às 21:01 Facebook

Twitter

Partilhar

São cinco os ex-militares portugueses que partiram de Gaia para combater na Ucrânia. Um deles é Nuno Machado, ex-concorrente do programa televisivo "Casa dos Segredos 7", e outro é ucraniano com dupla nacionalidade. A estes juntou-se outro combatente português, na Polónia. A viagem até à fronteira, no Leste, contou com o apoio logístico dos voluntários do Seminário Cristo Rei, localizado em Gaia. Após os bombardeamentos da última madrugada na Ucrânia, estão a ser feitos contactos para saber sobre o estado do grupo. Também o Ministério dos Negócios Estrangeiros procura obter informações.

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros procura obter informações sobre eventuais cidadãos portugueses que se encontrassem na base militar em Yavoriv, na Ucrânia, não podendo até ao momento confirmar a respetiva localização", pode ler-se na resposta enviada ao JN.

Por serem de diferentes zonas do país, os ex-militares, entre eles Nuno Machado, concentraram-se no Seminário Cristo Rei, que os ajudou, nomeadamente na dormida e depois no transporte até à Polónia.

Terão chegado a território polaco a meio da última semana, entre quarta e quinta-feira. Partiram com o intuito de integrarem as forças de defesa territorial, na Ucrânia.

No país presidido por Zelenski, a última madrugada foi violenta, com o intenso bombardeamento por parte dos russos. Uma das zonas afetadas foi a base militar de Yavoriv, próxima da fronteira com a Polónia. As consequências foram trágicas. Terão morrido 35 pessoas e ficado feridas 134. A Rússia diz que o ataque terá causado a morte a "pelo menos 180 mercenários estrangeiros".

Dada a hipótese de o grupo português ter estado na base de Yavoriv durante o bombardeamento, estão a ser feitas diligências para saber sobre o paradeiro dos ex-militares. Esta base tem servido para acolher os estrangeiros que se juntam para a guerra contra os russos. O local funciona como centro de integração e treino. À CNN Portugal, já este domingo, à noite, um familiar avançou que o quinteto que viajou desde Gaia está "bem de saúde".

PUB

No início de março, quando Nuno Machado anunciou que estava a preparar-se para combater, publicou, nas redes sociais, a seguinte mensagem: "Nós não queremos ser tratados como mercenários, entrar num país e fazer o que é preciso ser feito lá. Queremos ser tratados como voluntários, porque levamos o enquadramento legal. Estamos ligados a pessoal aqui da embaixada, com papéis assinados, tudo direito para conseguirmos ir legalmente".

Ao JN, o Ministério dos Negócios Estrangeiros "insiste vivamente em que, dada a situação vivida naquele país, nenhum cidadão português se desloque para a Ucrânia". É ainda sublinhado que "àqueles que ainda assim o façam, roga-se que ao menos sinalizem ao Gabinete de Emergência Consular a sua deslocação àquele país".

Em Gaia, o Seminário Cristo Rei continua a dar acolhimento a refugiados ucranianos que escolhem Portugal como destino. Estão lá instaladas algumas famílias e outras vêm a caminho. Por agora, a lotação permite continuar a aceitar pedidos.