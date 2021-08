Soares da Costa: há trabalhadores sem receber salário há anos

Adriana Castro Hoje às 13:57 Facebook

Enviados para casa em situação de "inatividade" com a promessa de que continuariam a receber os seus salários até ao arranque de um processo de despedimento coletivo, há trabalhadores da empresa de construção Soares da Costa que estão há anos sem receber o ordenado. A firma, sem obras em Portugal, é alvo de 23 pedidos de insolvência no Tribunal do Comércio de Gaia, apresentados pelos funcionários.

O Sindicato da Construção de Portugal diz que a dívida ascende aos 60 milhões de euros (entre salários e indemnizações) e que há trabalhadores que já morreram à espera de receber.

O JN tentou contactar a empresa, mas sem sucesso.