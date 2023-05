Toni Martínez do F. C. Porto doa camisola para ajudar Pipinho

O atleta Toni Martínez, do F. C. Porto, doou a camisola para apoiar a causa de Filipe Ferreira, um rapaz de 17 anos de Avintes, Gaia, que nasceu com uma doença rara - a síndrome de Norrie - que não o deixa andar, ver ou falar.

A camisola, que está autografada pelo jogador, será leiloada e a verba obtida reverterá na totalidade para as terapias intensivas de Pipinho, como também é conhecido o jovem.

Recorde-se que a família de Filipe subsiste com pouco mais do que um ordenado mínimo, pelo que não tem como fazer face ao custo de quase dois mil euros por mês dos tratamentos.

O leilão deverá realizar-se no mês de junho, e haverá mais informação disponível na página solidária de Facebook "Todos juntos pelo Filipe Ferreira", através da qual também é possível apoiar com donativos.