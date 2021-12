Trabalhador morre num acidente em empresa têxtil em Gaia

Adriana Castro Hoje às 16:30 Facebook

Um homem entre os 45 e os 55 anos morreu, ao início da tarde desta segunda-feira, na sequência de um acidente de trabalho na empresa Cotesi, em Grijó, Gaia.

De acordo com os Bombeiros Voluntários dos Carvalhos, o acidente ocorreu cerca das 14.50 horas, altura em que soou o alerta no quartel da corporação. Seguiram para o local quatro bombeiros e dois carros.

Também o INEM e a GNR de Canelas estiveram no local. As causas do acidente são, para já, desconhecidas, estando o acidente a ser alvo de investigação pela Autoridade para as Condições de Trabalho.

O JN contactou a empresa Cotesi, aguardando mais esclarecimentos.