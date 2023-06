Três mil pessoas na Corrida de São João

Foram três mil os participantes da Corrida de São João, nesta manhã de domingo, em Vila Nova de Gaia, que contou com uma mini-prova virada mais para as famílias.

A Corrida de São João juntou, este domingo, cerca de três mil pessoas na zona pedonal do Canidelo, em Vila Nova de Gaia. O evento, composto por duas provas, contou com a presença do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, da atleta Fernanda Ribeiro e do vereador da Câmara de Vila Nova de Gaia, Guilherme Aguiar.

Se na corrida propriamente dita, com a extensão de 15 quilómetros, participaram sobretudo homens, de 23 nacionalidades, já na mini-corrida (com sete quilómetros) foram maioritariamente mulheres, dos 18 aos 34 anos, como Inês Campo, de Matosinhos.

PUB

"O meu marido foi correr os 15 quilómetros. Eu, como fui mãe há pouco tempo, não arrisquei e fiquei-me pelos sete quilómetros", explicou Inês, enquanto o marido e dois irmãos ainda correm no percurso traçado junto ao rio Douro. Um percurso que Inês considerou acessível e que lhe deu saudades dos tempos em que a corrida tinha lugar no Porto. É que, desde 2018 que a Runporto levou a Corrida de São João para a zona marítima e ribeirinha de Vila Nova de Gaia.

Muitos dos participantes da mini-corrida, dedicada à saúde digestiva, eram famílias inteiras, como Joaquim Oliveira, que levou o filho de 10 anos, o Rodrigo. "O meu pai disse que havia uma corrida e eu vim e corri", sintetiza Rodrigo, no final de uma prova que disse ter sido fácil. "Correr só faz bem", justifica Joaquim a razão pela qual decidiu participar com o filho.

Já Lígia Moreira e Rafael Oliveira correram os sete quilómetros com o objetivo de, dentro de um ano, participarem na prova com os atletas. "Foi gratificante, uma superação. Não imaginávamos quer tivessem tantas subidas. Fica a dica para o ano: analisar bem o percurso antes de participar", diz, em tom humorado, o casal de brasileiros que, apesar de residir em Portugal há apenas oito meses, já participou em duas provas.