Túnel de metro até Manuel Leão em Gaia está concluído

Está concluída a escavação dos 800 metros de túnel para a extensão da linha Amarela, em Gaia, entre as futuras estações de metro de Manuel Leão e Hospital Santos Silva. Este é um "momento marcante", nota o presidente do Conselho de Administração da Metro do Porto, Tiago Braga, já que termina a realização de trabalhos subterrâneos em Gaia. Quanto à Linha Rosa, no Porto, já foram escavados 500 metros de túnel.

Já não há mais obras do metro que impliquem a realização de trabalhos subterrâneos em Gaia. O novo túnel entre a futura estação de Manuel Leão e o Hospital Santos Silva está pronta. "Está concluída a escavação dos 800 metros de túnel desta empreitada", aponta a Metro do Porto através do seu site oficial.

PUB

"Trata-se de um momento marcante na extensão da Linha Amarela", considera o presidente do Conselho de Administração da Metro do Porto, Tiago Braga. Isto porque, com a conclusão deste túnel "ficam terminadas as obras que implicam a realização de trabalhos subterrâneos em Gaia". Recorde-se que, a propósito da extensão da Linha Amarela até Vila d'Este, em Gaia, em maio passado, ficou concluído o troço entre Santo Ovídio e Manuel Leão.

Obras a "bom ritmo" no Porto

Tiago Braga acrescenta ainda que também na Linha Rosa, entre a Casa da Música e S. Bento, no Porto, "os trabalhos que envolvem a construção de túneis se estão a desenvolver a bom ritmo, estando já escavados cerca de 500 metros".

O presidente do Conselho de Administração da Metro esteve esta segunda-feira reunido com a Assembleia Municipal do Porto para esclarecer dúvidas quanto aos atrasos na construção da Linha Rosa, depois de o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, ter recusado autorizar mais obras do metro enquanto este novo traçado não estiver concluído.