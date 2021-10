Vítor Rodrigues quer Gaia entre os mais promissores municípios da Europa

Miguel Amorim Ontem às 23:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Na tomada de posse como presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues afirmou, esta terça-feira à noite, que um dos objetivos do mandato autárquico é fazer de Gaia "um dos mais promissores municípios da Europa".

No seu discurso, perante uma plateia que lotou o Auditório Municipal de Gaia, o presidente reeleito falou de "contas certas", na "gestão de proximidade" e na luta pela "regionalização", entre outras ideias chave.

A habitação será uma das prioridades. "Já a partir de amanhã começa o processo público de consulta ao mercado para a aquisição de habitações novas e/ou devolutas para disponibilização para o mercado de arrendamento acessível, assumindo esta prioridade como a concretização de um trabalho longo e profícuo que resultou na assinatura do contrato de financiamento de 143 milhões de euros para o efeito", destacou, numa referência ao Plano de Recuperação e Resiliência (PPR).

Entre outros temas, a par da habitação também falou do "financiamento integral da segunda linha de metro de Gaia" e dos "240 milhões de euros para o combate à pobreza". No arranque do seu terceiro mandato autárquico, Eduardo Vítor Rodrigues prometeu "puxar por Gaia e para Gaia, puxar pela área metropolitana e pela região".

A aposta na proximidade foi outro dos destaques. "Queremos ser exemplares na gestão de proximidade. O país está farto da enfadonha gabarolice de quem se acha superior e já não aguenta a subtração de recursos que nos tolhe a confiança, ou a desfaçatez de quem perde a vergonha ao mesmo tempo que vende a dignidade", referiu, adiantando que o caminho é a regionalização.

"Precisamos de instituições fortes. Um Estado descentralizado, prestigiado e que reflita, simultaneamente, as respostas às necessidades das pessoas e também os projetos de mudança que nos abram os horizontes do futuro. Um Estado que esteja junto das pessoas, não por tentáculos mais ou menos visíveis, mas pela libertação da capacidade de gerir, de decidir, de empreender. E isso chama-se regionalização. Custe o que custar, é por aí que temos que ir", sublinhou.

Em paralelo com a gestão do município, Eduardo Vítor Rodrigues, que também preside à Área Metropolitana do Porto (AMP), promete que Gaia continuará a ser uma voz ativa dentro da AMP. "Deixo claro que, caso parte da AMP continue a entender ser escusada a existência de uma representação em Bruxelas para angariar informação direta e promover presença assídua e tratamento presencial dos projetos e dos financiamentos, o município de Gaia tomará essa iniciativa", assegurou.

PUB

"Não podemos continuar a ver milhões de euros geridos diretamente a partir de Bruxelas, sem entrarem nos Programas Nacionais ou Regionais, perante o desconhecimento e o alheamento que lhes atribuímos. Não nos queixemos por esse dinheiro ficar na Alemanha ou na República Checa, se nada fizermos para o corrigir", observou.

A cerimónia no Auditório Municipal de Gaia terminou com a atuação da cantora Gisela João.