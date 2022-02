Voluntariado combate exclusão social em Gaia

JN Hoje às 11:53 Facebook

O Município de Vila Nova de Gaia vai avançar com um projeto-piloto para combater a exclusão social das pessoas com deficiência, promovendo a sua integração em ações de voluntariado.

O programa VolunTalento é financiado pela Portugal Inovação Social, com o investimento social do Município de Gaia e o apoio da EMVIO (Estratégia Municipal de Voluntariado Inteligente e Organizado de Vila Nova de Gaia). "A iniciativa prevê a criação de um programa intensivo e experimental de voluntariado mais inclusivo, a partir do Centro de Inclusão Social (CIS) do Magarão. O objetivo principal passa por melhorar o acesso ao exercício do voluntariado a pessoas maiores de 18 anos com incapacidade ou deficiência (física ou mental) leve a moderada", explica a Autarquia.

O Município alerta, porém, que para avançar com o projeto " é imprescindível a participação ativa de organizações com utentes com deficiência, que possam estar interessados em integrar ações de voluntariado; e, por outro lado, organizações com oportunidades de voluntariado que possam integrar a rede que irá permitir a realização de atividades".

Nesse contexto, na segunda-feira, às 10 horas, realiza-se uma apresentação online do projeto a organizações interessadas que trabalhem em Gaia. "Durante cerca de uma hora, será dada a conhecer com maior detalhe a iniciativa, desenhando, com as organizações, os próximos passos", clarifica a Câmara.

Os interessados devem inscrever.se As entidades interessadas deverão inscrever-se, ainda nesta sexta-feira, através de um formulário online.