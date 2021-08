Bode mata idosa em Abrantes

Alexandra Barata Hoje às 18:19 Facebook

Funeral decorreu este sábado na freguesia do Pego. GNR já identificou dono do animal.

Uma senhora de 80 anos foi ontem sepultada, após ter sido atacada por um bode, na quarta-feira passada, quando circulava na berma de uma estrada pública da freguesia do Pego, em Abrantes. O proprietário do animal já foi identificado pela GNR, que enviou o auto de notícia para o Ministério Público.

Fonte do Centro Hospitalar do Médio Tejo revelou ao JN que a idosa deu entrada no hospital de Abrantes com "uma lesão interna na zona do tórax, que lhe provocou o rebentamento do pulmão, uma lesão exposta na coxa e vários hematomas no corpo todo", pelo que, duas horas depois, entrou em paragem cardiorrespiratória e acabou por falecer.

A presidente da Junta do Pego, Maria Fontinha, disse ao JN que "as pessoas ficaram em choque" quando souberam da morte de Maria Rosa. "Era muito boa pessoa e dava-se bem com toda a gente", assegurou. A autarca adiantou ainda que a vítima era viúva, não tinha filhos e morava sozinha. "A pessoa que lhe era mais próxima era uma sobrinha, com quem falava todos os dias."

Vítima consciente

Um outro morador do Pego confirmou que Maria Rosa era conhecida por toda a gente. "Sei que se costuma dizer isto nestas ocasiões, mas ela era uma bondade de pessoa", garantiu. Apesar de não ter assistido ao ataque do bode, referiu que a vítima ainda estava consciente quando a ambulância chegou ao local. O alerta terá sido dado por pessoas que andavam a caminhar na zona.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Abrantes, António Jesus, avançou como explicação mais provável que o bode se deve ter soltado. "Normalmente, estão em sítios vedados", observou. O alerta partiu do Centro de Orientação de Doentes Urgentes, às 11.29 horas de quarta-feira, e a vítima foi assistida por dois bombeiros apoiados por uma ambulância e por dois elementos e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação. A GNR também deslocou ao local dois guardas, para elaborar o auto de notícia.