Encontrado corpo no prédio onde vivia estudante português desaparecido

As autoridades checas estão a investigar se o corpo encontrado esta segunda-feira à noite numa claraboia junto ao bloco de apartamentos onde vivia o português Tomás Alcaravela pertence ao jovem de 19 anos que está desaparecido naquele país desde sábado.

De acordo com a imprensa checa, que avança a notícia, a janela da casa de banho do apartamento, no último andar, em que o aluno morava daria acesso direto a esse espaço.

O corpo foi encontrado durante as buscas pelo estudante de medicina, natural de Abrantes, ao início desta noite num prédio na rua Puškinova e retirado pelos bombeiros locais. Quando os médicos chegaram ao local, já nada haveria a fazer, pelo que o óbito foi declarado.

Apesar da descoberta, as autoridades checas não divulgaram, para já, a identidade da vítima. A causa da morte será agora determinada pela autópsia.

A associação de estudantes que representa os estudantes internacionais da Universidade de Charles bem como amigos do jovem, contactados esta noite pelo JN, optaram por não dar mais informações "por agora".

Tomás Alcaravela, natural de Abrantes, está desaparecido desde a madrugada de sábado, após uma ida à discoteca No Limits, e de ter sido visto a entrar no apartamento, por volta das 5 horas. As tentativas de localização do telemóvel e as buscas nos hospitais próximos não produziram resultados.

Ao JN, o presidente da Câmara de Abrantes confessou esta segunda-feira a que "a notícia do desaparecimento do Tomás deixou toda a comunidade muito preocupada". Quando teve conhecimento da situação, Manuel Valamatos chegou mesmo a contactar o pai por telefone, sem sucesso, pois este já tinha ido para a República Checa dar apoio nas buscas, tal como a mãe e um tio.

Médico cardiologista, o pai tem uma clínica na cidade, a mãe é professora e o avô, Silvino Alcaravela, foi administrador do Hospital de Abrantes.

A frequentar o 2º ano de Medicina na Universidade de Charles, Tomás é o mais velho de quatro irmãos.