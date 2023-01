Grávida encaminhada para hospital fechado por "lapso" do INEM

O INEM confirma, em comunicado, que, "por lapso do CODU", uma grávida de Torres Vedras foi encaminhada para o Hospital de Abrantes, cujo serviço de urgência obstétrica se encontrava encerrado, na madrugada de domingo. A gestante teve de percorrer cerca de 200 quilómetros até chegar ao Hospital Distrital de Santarém, onde se encontra internada.

"As circunstâncias que motivaram o lapso no CODU [centro de orientação de doentes urgentes] estão a ser apuradas e foram corrigidos os procedimentos para que não se venha a repetir uma situação similar", assegura o INEM. "A senhora e o bebé em gestação estão bem e a gravidez está a ser acompanhada em regime de internamento", acrescenta o comunicado.

Apesar de assumir o erro, o INEM garante que "a situação foi prontamente corrigida e, após uma primeira observação na unidade de Abrantes e reunidas as condições de segurança, a senhora foi então conduzida para a maternidade do Hospital de Santarém".

PUB

Contactado pelo JN, Hugo Jorge, comandante dos Bombeiros Voluntários de Torres Vedras explica que seguiram as indicações do CODU, como é habitual nestas circunstâncias.

Apesar de ter corrido tudo bem com o transporte da grávida de 33 semanas, Hugo Jorge diz que podiam ter evitado fazer tantos quilómetros, pois Torres Vedras fica mais próximo cerca de 78 quilómetros de Santarém do que de Abrantes. No total, a grávida percorreu cerca de 200 quilómetros. Não existe maternidade no Hospital de Torres Vedras.