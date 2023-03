Quercus contesta abate de sobreiros para central solar

Maria Anabela Silva Hoje às 19:44 Facebook

Corte de 190 exemplares em Santarém e no Cartaxo foi autorizado pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, que vai fazer fiscalização.

A associação ambientalista Quercus contesta o abate de cerca de 200 sobreiros numa zona de floresta, para a qual está aprovada uma "mega" central fotovoltaica, que abrangerá 518 hectares nos concelhos de Cartaxo e Santarém. O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) informa que autorizou "o corte de 190 sobreiros, todos eles isolados" e promete uma vistoria ao local, para "verificar as condições" em que está a ser executado o abate.

A Declaração de Impacte Ambiental (DIA), emitida em 2021, determina que a implantação do parque "deve respeitar, sempre que possível, aáxima preservação de exemplares da espécie Quercus suber (sobreiro) e outras árvores como o carvalho cerquinho e o pinheiro manso". No entanto, segundo a Quercus, esta condicionante não foi cumprida, com o corte "ilegal" de alguns sobreiros.

O ICNF esclarece que deu autorização para o abate de 190 árvores e que, "em momento algum, esteve em avaliação o corte de sobreiros em povoamento". O problema, alega uma fonte da Quercus, é que há exemplares cujo corte "não estava autorizado", situação que o ICNF promete averiguar.

Mais de 650 mil painéis

O projeto, promovido pela Escalabis Solar, empresa associada da Energi Innovation, que não foi possível contactar, prevê a instalação de mais de 650 mil painéis solares, com uma capacidade de produção instalada estimada em 390 GWh/ano.

De acordo com o Estudo de Impacto Ambiental, abrange "terrenos rústicos" da Quinta do Falcão de Cima, localizada junto auto-estrada A1, na freguesia de Almoster, Cartaxo, mas também em áreas de povoações vizinhas, já em Santarém.

"Onde até recentemente existia um grande eucaliptal", com alguns povoamentos e exemplares dispersos de sobreiro, "está agora a ser convertido numa nova área industrial forrada a painéis", denuncia a Quercus.

Em comunicado, a associação contesta a aprovação de projetos desta dimensão, considerando que são "insustentáveis" e que se devia antes apostar "áreas mais adequadas, como coberturas de edifícios industriais e residenciais".