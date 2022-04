Militar morreu em salto de paraquedas na Chamusca

JN/Agências Hoje às 13:56 Facebook

Uma militar morreu, esta quinta-feira, durante um salto de paraquedas no campo de saltos do Arrepiado, no concelho da Chamusca, em Santarém.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o alerta para a queda foi dado cerca das 11.50 horas, tendo-se verificado, na chegada ao local, que a vítima já não tinha sinais de vida, apesar de estarem a ser desenvolvidos esforços de reanimação por enfermeiros militares.

No local estiveram elementos da corporação de bombeiros da Chamusca, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Centro Hospitalar do Médio Tejo e a GNR.

A Lusa tentou sem sucesso contactar a porta-voz do Exército.