Empresário, filho e funcionário morrem em fossa de suinicultura na Chamusca

Três pessoas morreram, este sábado, na sequência da queda numa fossa de uma suinicultura, na Chamusca. Duas outras vítimas, um homem e uma mulher, foram retiradas com vida e transportadas em estado grave para o hospital.

A queda ocorreu ao início da tarde e os bombeiros tentaram resgatar com vida as vítimas, mas, já esta noite, o JN conseguiu confirmar que as três vítimas que estavam submersas na fossa morreram no local. À Herdade da Galega, na freguesia da Carregueira, estão a chegar ambulâncias de várias corporações de bombeiros da região para levantar os cadáveres.

Segundo foi possível apurar no local, entre as vítimas mortais estão Rui Cordeiro, conhecido empresário de Leiria e proprietário da exploração, o filho Gonçalo, com cerca de 30 anos, que vive no Brasil e se encontrava de férias em Portugal, e um funcionário.

Os dois feridos são a filha do funcionário que morreu, hospitalizada em Santarém, e um outro filho de Rui Cordeiro, Rafael, que se encontra em coma induzido.

Alerta ao início da tarde

Segundo informações do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, ao início da tarde, o alerta para o acidente foi dado às 15.33 horas. No pedido de socorro, foi reportada a queda de quatro pessoas numa fossa de dejetos de uma suinicultura, com seis metros de profundidade, na Herdade da Galega, freguesia da Carregueira.

Uma equipa de salvamento em grande ângulo dos bombeiros de Alpiarça estiveram no local para resgatar os corpos. Segundo o que foi possível apurar, as vítimas terão relações de parentesco entre si.

Para o local foram mobilizados 26 operacionais, das corporações de Alpiarça, Chamusca, Constância, Entroncamento e Golegã, auxiliados por 10 viaturas. Foi ainda acionada uma equipa de psicólogos do INEM e a GNR.